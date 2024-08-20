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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Классический рецепт квашеной капусты по-русски

Квашеная капуста — рецепт классический и привычный для русской кухни. Этот рецепт немного отличается от классического варианта по ингредиентам и по вкусу (спойлер: намного лучше!) Эта квашеная капуста вышла настолько вкусной, что мы съели ее всю меньшем чем за неделю! Она настолько вкусная и хрустящая, что вам больше никогда не захочется пробовать другие рецепты квашеной […].

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