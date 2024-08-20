Классический рецепт квашеной капусты по-русски

Квашеная капуста — рецепт классический и привычный для русской кухни. Этот рецепт немного отличается от классического варианта по ингредиентам и по вкусу (спойлер: намного лучше!) Эта квашеная капуста вышла настолько вкусной, что мы съели ее всю меньшем чем за неделю! Она настолько вкусная и хрустящая, что вам больше никогда не захочется пробовать другие рецепты квашеной […].