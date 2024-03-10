Китайские депутаты выдвинули 298 законодательных предложений в рамках 2-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- К полудню 8 марта, моменту завершения срока подачи предложений в рамках проходящей 2-й сессии ВСНП 14-го созыва, ежегодной сессии высшего законодательного органа страны, китайские депутаты выдвинули в общей сложности 298 предложений.
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