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Китай

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Китайские депутаты выдвинули 298 законодательных предложений в рамках 2-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- К полудню 8 марта, моменту завершения срока подачи предложений в рамках проходящей 2-й сессии ВСНП 14-го созыва, ежегодной сессии высшего законодательного органа страны, китайские депутаты выдвинули в общей сложности 298 предложений.

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