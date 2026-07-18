Соучастница подрыва машины военного в Севастополе дала признательные показания

Одна из женщин, которую сотрудники ФСБ задержали в Крыму по делу о государственной измене, призналась в закладке схрона, который был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году автомобиля военнослужащего Черноморского флота.
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