В Минздраве Новосибирской области рассказали, как врачи 157 дней лечили «любителя алкоголя с острым панкреатитом» — на его лечение потратили 1,5 млн рублей

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в хирургическое отделение Городской клинической больницы № 25 в тяжёлом состоянии с диагнозом «острый панкреатит средней степени тяжести», в анамнезе — длительное злоупотребление алкоголем, в том числе накануне заболевания.