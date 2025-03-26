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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

В Минздраве Новосибирской области рассказали, как врачи 157 дней лечили «любителя алкоголя с острым панкреатитом» — на его лечение потратили 1,5 млн рублей

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в хирургическое отделение Городской клинической больницы № 25 в тяжёлом состоянии с диагнозом «острый панкреатит средней степени тяжести», в анамнезе — длительное злоупотребление алкоголем, в том числе накануне заболевания.

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