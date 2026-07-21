‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России нанесла удар по черниговскому ТЦК ▪️Реактивные «Герани» поразили цель, после чего на объекте начался крупный пожар.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России нанесла удар по черниговскому ТЦК ▪️Реактивные «Герани» поразили цель, после чего на объекте начался крупный пожар.
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