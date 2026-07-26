Людмила Лапа дала советы по подготовке к авиаперелёту

Терапевт Людмила Лапа в интервью поделилась рекомендациями по подготовке к полету на самолете. Она советует пить больше воды, использовать леденцы для облегчения прыжков давления и избегать обильной еды перед полетом, чтобы уменьшить дискомфорт.
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