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Царьград

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Людмила Лапа дала советы по подготовке к авиаперелёту

Людмила Лапа дала советы по подготовке к авиаперелёту

Терапевт Людмила Лапа в интервью поделилась рекомендациями по подготовке к полету на самолете. Она советует пить больше воды, использовать леденцы для облегчения прыжков давления и избегать обильной еды перед полетом, чтобы уменьшить дискомфорт.

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