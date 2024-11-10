Вирус Коксаки: сезонная угроза или серьезный вызов? Ольга ВайленкоС наступлением осенних каникул в Россию вернулся вирус Коксаки, уже вызвавший обеспокоенность в девяти регионах, включая такие крупные центры, как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Кубань.
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