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Он совершил революцию в СССР, обойдя Гретцки! Рудаков первым использовал «офис», который назвали в честь канадца

Он совершил революцию в СССР, обойдя Гретцки! Рудаков первым использовал «офис», который назвали в честь канадца

Уникум.Каждый хоккейный болельщик хотя бы раз наверняка слышал об «офисе» Александра Овечкина. Это место в левом круге вбрасывания, откуда величайшему снайперу в истории мирового хоккея удобно наносить броски сходу.

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