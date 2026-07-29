Он совершил революцию в СССР, обойдя Гретцки! Рудаков первым использовал «офис», который назвали в честь канадца

Уникум.Каждый хоккейный болельщик хотя бы раз наверняка слышал об «офисе» Александра Овечкина. Это место в левом круге вбрасывания, откуда величайшему снайперу в истории мирового хоккея удобно наносить броски сходу.
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