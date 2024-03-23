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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Два фрукта в одном пироге: ароматное грушевое песочное «чудо» с яблочным повидлом. И без дрожжей.

К чаю всегда хочется вкусного и сладкого, и лучше, если это будет десерт собственного приготовления. Давайте испечем ароматный грушевый пирог с яблочным повидлом, ведь классический сюжет «чай с пирогом» — это неотделимые друг от друга вещи, как хлеб и масло, огонь и дым, муж и жена, любовь и ….

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