В России собрались в восемь раз повысить пошлину за развод

Министерство финансов РФ предложило повысить государственную пошлину за развод с 650 рублей до 5000, Об этом сообщает РБК, ссылаясь на предложения в проекте корректировок к налоговому кодексу, принятому Госдумой в первом чтении 20 июня.
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