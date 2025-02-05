Анонсирован ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny с трейлером и датой выхода Среди абсол...

Анонсирован ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny с трейлером и датой выходаСреди абсолютных сюрпризов на выставке Capcom был анонс Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remastered, которая продолжает перезапуск японской мифологической серии с технической переработкой второй главы, представленной с коротким трейлером и указанием сроков выхода.