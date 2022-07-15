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Будапешт (WTA). 1/4 финала. Крунич сыграет с Сиюй Ван, Путинцева встретится с Цуренко

Юлия Путинцева сыграет с Лесей Цуренко в четвертьфинале в Будапеште. Сетка турнира здесь. Hungarian Grand Prix Будапешт, Венгрия 11 – 17 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 235 238 долларов Отрытые корты, грунт Четвертьфинал Сиюй Ван (Китай)  Александра Крунич (Сербия) Дата проведения 15 июля, 12.

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