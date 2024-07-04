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В Петербург везли партию бананов с тремя тоннами наркотиков

В Петербург везли партию бананов с тремя тоннами наркотиков

Запрещенный груз пытались доставить в Северную столицу из Эквадора.   В порт Санкт-Петербурга намеревались доставить партию бананов с наркотиками.

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Комментарии
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Валентина
А что так мало опять?! Что у нас за законы такие! Да за это надо давать пожизненное, если не смертную казнь. Это не несколько грамм-килограмм завезли. Тоннами уже везут! Это что такое!!!? Наркотики - это не просто чье-то испорченное здоровье, это сломанные жизни! И самое страшное - это сломанные жизни детей, которые так и не смогут нормально вырасти и стать полноценными гражданами своей страны, это горе родителей! Это значит, что страна не получит нормальных работников, специалистов, понесет расходы на лечение наркоманов. Это разложение общества, моральное и физическое уничтожение населения!  Везде все плохо - вот, что значит наркотики! Это равносильно массовому убийству, только медленное!
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