В Петербург везли партию бананов с тремя тоннами наркотиков

Валентина

А что так мало опять?! Что у нас за законы такие! Да за это надо давать пожизненное, если не смертную казнь. Это не несколько грамм-килограмм завезли. Тоннами уже везут! Это что такое!!!? Наркотики - это не просто чье-то испорченное здоровье, это сломанные жизни! И самое страшное - это сломанные жизни детей, которые так и не смогут нормально вырасти и стать полноценными гражданами своей страны, это горе родителей! Это значит, что страна не получит нормальных работников, специалистов, понесет расходы на лечение наркоманов. Это разложение общества, моральное и физическое уничтожение населения! Везде все плохо - вот, что значит наркотики! Это равносильно массовому убийству, только медленное!