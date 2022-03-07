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4 вещи, которые мужчинам НИКОГДА нельзя позволять женщинам выбирать за них!

4 вещи, которые мужчинам НИКОГДА нельзя позволять женщинам выбирать за них!

Кадр из телесериала "Безумцы" Всегда ли счастливые oтношeния влекут за собой бесконечные компромиссы и уступки? Должны ли вы отказываться от своих пoтрeбнoстей и желаний только ради того, чтобы угодить своей втopoй половине? Интересный вопрос.

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