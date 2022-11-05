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Инцидент с участием жены и дочери-гимнастки сотрудника Генпрокуратуры был включен в актуальные события, изученные президентом РК

По информации журналиста Михаила Козачкова инцидент с участием жены и дочери-гимнастки сотрудника Генпрокуратуры был включен в список актуальных событий, изученных президентом РК Касымом-Жомартом Токаевым.

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