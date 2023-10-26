Назван лучший в мире небоскреб 2023 года

Quay Quarter Tower / © CTBUH Итак, в чем же привлекательность Quay Quarter Tower, небоскреба высотой почти 210 метров? Основная причина в том, что Quay Quarter Tower — это не новая башня, а «переработанная» башня AMP Center 1970-х годов.
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