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«Подопытный кролик» Хэмилтон, или Что за цирк устроила Ferrari в Зандворте

«Подопытный кролик» Хэмилтон, или Что за цирк устроила Ferrari в Зандворте

Ferrari«Чёрт побери, ребята, я же спрашивал вас!» Самые глупые тактические ошибки Ferrari На Гран При Нидерландов в прошлое воскресенье Льюиса Хэмилтон несколько раз выразил свое недовольство по командному радио.

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