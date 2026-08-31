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VeChain и Rain стали главными победителями недели на крипторынке

VeChain и Rain стали главными победителями недели на крипторынке

Криптовалютный рынок завершил неделю преимущественно в боковом движении: Bitcoin не смог закрепиться выше $80 000, а трейдеры начали фиксировать прибыль после недавнего восстановления.

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