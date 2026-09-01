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Царьград

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Ассистент Пироговского университета предупредил об опасности тесной одежды

Ассистент Пироговского университета предупредил об опасности тесной одежды

Ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев предупредил, что тесная одежда может вызвать отеки и мешки под глазами, воздействуя на лимфатические узлы.

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