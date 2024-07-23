Как стать ближе к своему клиенту?

Пригласить его к себе в гостиЧто мы собственно сегодня и сделали - пригласили в гости САМЫХ ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ двух крупных столичных предприятий, которые занимаются поставкой запасных частей к тракторам BELARUS и их продвижением!Для наших партнеров мы провели экскурсию по основным участкам производства и сборки запасных частей, тракторов BELARUS, д .
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