Как стать ближе к своему клиенту?

Пригласить его к себе в гостиЧто мы собственно сегодня и сделали - пригласили в гости САМЫХ ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ двух крупных столичных предприятий, которые занимаются поставкой запасных частей к тракторам BELARUS и их продвижением!Для наших партнеров мы провели экскурсию по основным участкам производства и сборки запасных частей, тракторов BELARUS, д .