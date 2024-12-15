В Мелитополе журналисты почтили память коллег, погибших в СВО

В Мелитополе прошла церемония в честь журналистов, погибших во время Специальной военной операции. В историческом парке "Россия - моя история" присутствовали официальные лица, включая главу союза журналистов Запорожской области и заместителя главы администрации города.
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