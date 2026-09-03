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Мировое обозрение

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Трамп заявил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 пока не обсуждался

Трамп заявил, что вопрос о приглашении Путина на саммит G20 пока не обсуждался

Дональд Трамп заявил, что вопрос о возможном приглашении Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в США пока не прорабатывался.

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