Александр Лакерник: «Если Малинин добавит в скольжении и избежит травм, то это очень серьезный претендент на золото Олимпиады-2026»

Александр Лакерник оценил шансы американского фигуриста Ильи Малинина на золото Олимпиады-2026. «Конечно, (на чемпионате мира) порадовал японец Шома Уно – был травмирован, но все-таки сумел собраться и показать интересную программу с хорошим скольжением и пятью четверными прыжками.
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