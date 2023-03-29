Александр Лакерник: «Если Малинин добавит в скольжении и избежит травм, то это очень серьезный претендент на золото Олимпиады-2026»

Александр Лакерник оценил шансы американского фигуриста Ильи Малинина на золото Олимпиады-2026. «Конечно, (на чемпионате мира) порадовал японец Шома Уно – был травмирован, но все-таки сумел собраться и показать интересную программу с хорошим скольжением и пятью четверными прыжками.