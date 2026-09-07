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Царьград

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"Прогресс" создаст флот безэкипажных катеров в Мурманской области к 2029

"Прогресс" создаст флот безэкипажных катеров в Мурманской области к 2029

Компания "Прогресс" планирует к 2029 году создать флот безэкипажных катеров в Мурманской области для доставки грузов в труднодоступные населённые пункты.

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