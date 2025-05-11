С каждым годом негативное влияние человека на климат становится все более очевидным. Катастрофическое таяние ледников, наводнения, лесные пожары и множество других негативных явлений — это расплата за потребительское отношение к нашей планете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии