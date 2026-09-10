Продолжим одну из тем, поднятых в прошлой публикации, а именно — тему предвзятого отношения Евросоюза и Великобритании к Грузии и ее власти, которая ведет страну, по их «августейшему» мнению, в неправильном направлении.
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