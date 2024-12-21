Генсек РФС Митрофанов: Германия выступает за возвращение России на турниры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Германия, Черногория, Сербия, Швеция и Норвегия не против возвращения России на международные турниры, передает "РБ Спорт".
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