Конспирология теракта 11.09: аргументы сторонников и реальная популярность

Утром 11 сентября 2001 года девятнадцать боевиков «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолёта.
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Что касается меня... Я в то время находился в Н. Новгороде... И первая реакция, на уничтожение близнецов БЫЛА.... -"ЭТО ИМ за СЕРБИЮ!!!.... прилетело!".