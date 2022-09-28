Закон и Порядок

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«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

В Киеве так долго и вдохновенно вещали о «коренном переломе» в ходе боевых действий, который всенепременно наступит, как только ВСУ будут «в достаточной мере» насыщены западным оружием и боевой техникой, что умудрились проморгать перелом настоящий.

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