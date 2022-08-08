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На Сахалине с расчетами новых зенитных ракетных систем С-400 ВВО проведена тренировка по отражению налета авиации

На Сахалине с расчетами новых зенитных ракетных систем С-400 ВВО проведена тренировка по отражению налета авиации

В завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели были поражены.

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