Жена «сгоревшего» от ковида солиста «Хора Турецкого» намекнула на беременность

На кадрах с гражданской панихиды у супруги хорового исполнителя хорошо виден округлившийся живот. Солист вокального коллектива «Хор Турецкого» Борис Горячев скончался 15 июля ― певец был госпитализирован с коронавирусом и не смог преодолеть болезнь.