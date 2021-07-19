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Жена «сгоревшего» от ковида солиста «Хора Турецкого» намекнула на беременность

На кадрах с гражданской панихиды у супруги хорового исполнителя хорошо виден округлившийся живот. Солист вокального коллектива «Хор Турецкого» Борис Горячев скончался 15 июля ― певец был госпитализирован с коронавирусом и не смог преодолеть болезнь.

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