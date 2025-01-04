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"Карма прилетела": Помочившийся на братскую могилу на Курщине литовский наёмник стал инвалидом

"Карма прилетела": Помочившийся на братскую могилу на Курщине литовский наёмник стал инвалидом

Царьград Victor Lisitsyn/Globallookpress Литовский наёмник ВСУ Валдас Барткевичус*, который во время вторжения в Курскую область демонстративно помочился на братскую могилу героев Великой Отечественной войны, стал инвалидом.

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Комментарии
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валентина мельник
лучше бы оторвало то чем помочился на братскую могилу!!!
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14 час.
Владимир Елкин
Жаль, что эта сволочь не лишилась всех конечностей!
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8 час.
Пульхерия Djem
Это карма??? Это лёгкий намёк на настоящую карму. Такую рожу литовско-нацистскую  оторвать мало, да и член , и выслать семье урода.
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6 час.

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