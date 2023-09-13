Русская весна

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Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте (КАРТА, ВИДЕО)

Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте (КАРТА, ВИДЕО)

Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте. Направление главного удара ВСУ — Ореховский участок.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Русская весна&quot;, если кто то наступает,то это значит,что кто то отступает,но ты же не пишешь про отступление российских войск! Значит надо писать правильно: &quot;враг атакует&quot;, а не  &quot;Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте&quot;.Исправь заголовок и извинись за свой неумный трёп.
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