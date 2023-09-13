Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте (КАРТА, ВИДЕО)
Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте.
Направление главного удара ВСУ — Ореховский участок.
Комментарии
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Аноним по кличке "Русская весна", если кто то наступает,то это значит,что кто то отступает,но ты же не пишешь про отступление российских войск! Значит надо писать правильно: "враг атакует", а не "Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте".Исправь заголовок и извинись за свой неумный трёп.
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