Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте (КАРТА, ВИДЕО)

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Русская весна", если кто то наступает,то это значит,что кто то отступает,но ты же не пишешь про отступление российских войск! Значит надо писать правильно: "враг атакует", а не "Враг наступает у Работино и Вербового, пытаясь прорвать линию Суровикина на Запорожском фронте".Исправь заголовок и извинись за свой неумный трёп.