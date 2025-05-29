Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 29 мая в Рязани

Сразу видно, что погода — женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она что хочет, то и чудит! Представляем прогноз на 29 мая в РязаниСегодня, 29 мая, воздух раскалён до +29 градусов, словно город попал в объятия жаркого лета.