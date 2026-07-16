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Жителям Приморья советуют готовить куртки на август: метеорологи объяснили почему

Жителям Приморья советуют готовить куртки на август: метеорологи объяснили почему

Жителей Приморского края предупредили о возможных резких изменениях погоды в августе. Несмотря на то что последний месяц лета традиционно считается теплым, в этом году регион может столкнуться с периодами заметного похолодания, туманами и дождями.

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