Подписано президентом. В крупном районе Приморья перестанет работать суд

В Приморском крае упразднят Тернейский районный суд, располагающийся в одноименном муниципалитет. Соответствующий Федеральный закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Объединенную пресс-службы судебной системы Приморского края.
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