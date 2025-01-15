Писателя-фантаста Нила Геймана вновь обвинили в сексуальном насилии: подано восемь заявлений

Среди пострадавших няней детей писателя и его второй жены, которая заявила, что Гейман склонял её к близости при собственном сынеВосемь женщин выступили с обвинениями в адрес известного британского писателя-фантаста и продюсера Нила Геймана в сексуальном насилии.