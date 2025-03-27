Как приготовить кулич краффин с цукатами: пошаговый рецепт

Он так красив, что для его оформления не нужна глазурь фото: Shutterstock/Fotodom.ruЭто невероятно красивый кулич был впервые приготовлен в 2013 году, но с тех пор ежегодно пользуется популярностью у всех, кто самостоятельно готовит выпечку к Пасхе.