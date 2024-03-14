⚡СЕГОДНЯ в 17:15. Интервью с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым ⚡ В марте 2014 года жители полуострова сделали свой исторический выбор.
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⚡СЕГОДНЯ в 17:15. Интервью с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым ⚡ В марте 2014 года жители полуострова сделали свой исторический выбор.