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Медведева дисквалифицировали с турнира в Пекине – он попал мячом в лицо болельщику

Даниила Медведева сняли с пятисотника в Пекине. Медведев получил дисквалификацию, когда Новак Джокович подавал на матч в полуфинале при счете 7:5, 5:3, 15:15.

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