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Царьград

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101-летней пациентке вернули подвижность в Нижнем Новгороде

101-летней пациентке вернули подвижность в Нижнем Новгороде

Врачи Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Федерального медико-биологического агентства России провели уникальное хирургическое вмешательство, позволившее восстановить подвижность пациентке в возрасте 101 года.

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