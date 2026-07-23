101-летней пациентке вернули подвижность в Нижнем Новгороде

Врачи Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Федерального медико-биологического агентства России провели уникальное хирургическое вмешательство, позволившее восстановить подвижность пациентке в возрасте 101 года.
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