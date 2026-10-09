Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Холуйские Вымираты надеются ещё послужить карателями Коллективному гитлеру как и в 1941-1944 годах

Холуйские Вымираты надеются ещё послужить карателями Коллективному гитлеру как и в 1941-1944 годах

Валерий Мацевич. Прибалтийские провокаторы Сейм Литвы одобрил поправку к конституции, разрешающую размещение в стране ядерного оружия В минобороны Литвы пояснили, что изменение необходимо якобы для «полного использования потенциала сдерживания НАТО».

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