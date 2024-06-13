Битва за Часов Яр: Сырский приказал войскам умереть геройски, но прорыв русской «десантуры» остановить

Александр Ситников 12 июня 2024 г., 9:13 Под контроль армии России переходит важнейший микрорайон города Украинские источники сообщают о критической обстановке, которая складывается для захисников в Часов Яре.
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