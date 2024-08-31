В Турции задержали 25 человек, разыскиваемых Интерполом

В Турции задержали 25 человек, объявленных в международный розыск, в том числе и Россией. Глава МВД республики сообщила об успешной операции, проведенной в восьми провинциях, в результате которой власти задержали разыскиваемых Интерполом.
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