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  • Eduard
    Росмияне к сожалению вообще трусоваты,апатичны.Им всё равно что происходит,но забывают,что это и вас коснется,а народ...Мужчина домогался...
  • Eduard
    Естественно в автобусе еастрящих мужчин не было,были только женщины и по роже дать ему некому? А ведь это мог быть ва...Мужчина домогался...
  • Eduard
    Отмудохать на заднем сидении его,и член отрезать,дома в холодильник пусть положет!Мужчина домогался...

В Турции задержали 25 человек, разыскиваемых Интерполом

В Турции задержали 25 человек, объявленных в международный розыск, в том числе и Россией. Глава МВД республики сообщила об успешной операции, проведенной в восьми провинциях, в результате которой власти задержали разыскиваемых Интерполом.

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