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Врач Харина объяснила рост обращений с носовыми кровотечениями в октябре

Врач Харина объяснила рост обращений с носовыми кровотечениями в октябре

В октябре пациенты чаще обращаются с кровотечениями из носа. Врач-оториноларинголог Дарья Харина связала это с включением отопления, насморком и использованием сосудосуживающих спреев, сообщает Life.

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