Самая богатая королевская семья Европы строит многомиллиардную финансовую империю

Самая богатая королевская семья Европы строит финансовую империю стоимостью 300 миллиардов долларов. Речь идет о частной банковской компании, принадлежащий княжеской семье Лихтенштейна, сообщается в статье агентства Bloomberg.
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