Безопасность в действии: пожарные тренировались спасать детей в Красном Холме

Пожарно‑тактические учения в Красном Холме: тренировка спасателей и урок безопасности для детей. В Красном Холме на территории МБДОУ детского сада № 4 «Ласточка» прошли пожарно‑тактические учения с участием сотрудников 35‑й пожарно‑спасательной части города — сообщает Главное Управление МЧС России по Тверской области.