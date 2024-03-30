В Соловецком музее-заповеднике прошла программа «Снежные забавы»

Весенние каникулы для всех школьников всегда желанны и долгожданны: выспаться, нагуляться, наиграться им просто необходимоНо в то время, когда во многих областях России дети любуются первыми цветами, рисуют на подсохшем асфальте и запускают кораблики в весенних ручейках, на Соловках царит ещё совсем зимний пейзаж, и только яркое солнышко напоминает о весне.