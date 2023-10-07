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Булыкин назвал незанятый пенальти ключевым эпизодом в игре "Урал" - "Локомотив"

Булыкин назвал незанятый пенальти ключевым эпизодом в игре "Урал" - "Локомотив"

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что "железнодорожники" могли не добиться после ничейного результата в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала".

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