Булыкин назвал незанятый пенальти ключевым эпизодом в игре "Урал" - "Локомотив"

Бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что "железнодорожники" могли не добиться после ничейного результата в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии