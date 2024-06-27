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Альберт Яруллин: «У многих людей складывается неправильное мнение об Исламе. Каждый из мусульман должен личным примером показывать, какая у нас религия»

Ранее игрок вернулся в «Ак Барс» из «Трактора». – У вас за «Трактор» было несколько запоминающихся моментов именно в матчах против «Ак Барса».

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